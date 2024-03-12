Гребцы из Беларуси и Казахстана участвуют в сборах в Мингячевире

Гребцы из Беларуси и Казахстана проводят учебно-тренировочные сборы в Мингячевире.

Гребцы из Беларуси и Казахстана участвуют в учебно-тренировочных сборах в Мингячевире.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Федерация каноэ и гребли Азербайджана, многие национальные сборные вновь начали проводить подготовку к зимним тренировкам в Олимпийском учебно-спортивном центре "Кюр".

В составе сборной Казахстана на каноэ-одиночке тренируются чемпионка мира среди спортсменов до 23 лет Руфина Искакова и чемпионка мира среди юниоров Мария Бровкова.

Спортсменка сборной Беларуси Анастасия Лебедева заявила, что довольна условиями, созданными в "Кюр".

В связи с климатическими условиями вода в центре "Кюр" не замерзает в зимние месяцы. Это создает благоприятные условия для тренировок представителей многих зарубежных стран с холодным климатом.