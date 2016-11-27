"Голден Стэйт" продлил победную серию в НБА до 11 матчей - ВИДЕО

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ "Голден Стэйт" обыграл "Миннесоту" со счетом 115:102 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Как передает Report, в составе победителей самым результативным с 34 очками стал Стефен Карри.

У гостей 31 балл за результативность в активе Зака Лавина.

"Голден Стэйт" одержал 11-ю победу подряд и 15-ю в сезоне, при двух поражениях он лидирует в таблице Западной конференции. "Миннесота" с пятью поражениями в 16 матчах располагается на 13-м месте.

В следующем матче "Голден Стэйт" 28 ноября примет "Атланту", "Миннесота" в тот же день дома сыграет с "Ютой".

В ночь с субботы на воскресенье в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись пять матчей.

Вашингтон — Сан-Антонио — 100:112 (22:23, 22:31, 32:36, 24:22)

Шарлотт — Нью-Йорк — 107:102 (38:22, 20:25, 17:24, 32:31)

Оклахома-Сити — Детройт — 106:88 (29:19, 27:27, 21:22, 29:20)

Майами — Мемфис — 107:110 (31:24, 18:27, 33:31, 25:28)

Голден Стэйт — Миннесота — 115:102 (30:33, 26:15, 34:25, 25:29)