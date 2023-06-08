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Главный тренер сборной по волейболу: Теперь можете считать меня гражданином Азербайджана

Главный тренер сборной по волейболу: Теперь можете считать меня гражданином Азербайджана "Теперь вы можете считать меня гражданином Азербайджана. Не буду много говорить, так как хочу продемонстрировать результат".
Командные
8 июня 2023 г. 09:50
Главный тренер сборной по волейболу: Теперь можете считать меня гражданином Азербайджана

"Теперь вы можете считать меня гражданином Азербайджана. Не буду много говорить, так как хочу продемонстрировать результат".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции сказал новый главный тренер юношеской и молодежной сборной Азербайджана по волейболу среди девушек Шахин Чатма.

Специалист отметил, что азербайджанский волейбол и раньше добивался хороших успехов: "Я пришел не для того, чтобы занять чье-то место. Я здесь для того, чтобы добиться перемен. Вместе мы достигнем больших успехов".

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Версия на азербайджанском языке Voleybol millisinin baş məşqçisi: "Artıq məni Azərbaycan vətəndaşı da hesab edə bilərsiniz"

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