Главный тренер сборной по волейболу: Теперь можете считать меня гражданином Азербайджана

"Теперь вы можете считать меня гражданином Азербайджана. Не буду много говорить, так как хочу продемонстрировать результат".

"Теперь вы можете считать меня гражданином Азербайджана. Не буду много говорить, так как хочу продемонстрировать результат".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции сказал новый главный тренер юношеской и молодежной сборной Азербайджана по волейболу среди девушек Шахин Чатма.

Специалист отметил, что азербайджанский волейбол и раньше добивался хороших успехов: "Я пришел не для того, чтобы занять чье-то место. Я здесь для того, чтобы добиться перемен. Вместе мы достигнем больших успехов".