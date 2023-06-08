Главный тренер сборной по волейболу: Теперь можете считать меня гражданином Азербайджана

"Теперь вы можете считать меня гражданином Азербайджана. Не буду много говорить, так как хочу продемонстрировать результат".
Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции сказал новый главный тренер юношеской и молодежной сборной Азербайджана по волейболу среди девушек Шахин Чатма.
Специалист отметил, что азербайджанский волейбол и раньше добивался хороших успехов: "Я пришел не для того, чтобы занять чье-то место. Я здесь для того, чтобы добиться перемен. Вместе мы достигнем больших успехов".