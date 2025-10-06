Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    Главный тренер сборной Беларуси: III Игры СНГ можно сравнить с малыми Олимпийскими играми

    Командные
    • 06 октября, 2025
    • 17:15
    Главный тренер сборной Беларуси: III Игры СНГ можно сравнить с малыми Олимпийскими играми

    III Игры СНГ можно сравнить с малыми Олимпийскими играми.

    Об этом западному бюро Report заявил главный тренер женской сборной Беларуси по волейболу U-15 Геннадий Александрович.

    Он подчеркнул, что доволен организацией, а церемония открытия соревнований прошла отлично. "Я впервые в Азербайджане. Залы, атмосфера, отели, питание на высоком уровне. Гянджа очень чистый, аккуратный город. Люди мягкие и дружелюбные. Нам очень приятно здесь находиться. Эти игры говорят о большом международном опыте", - сказал он.

    Специалист также коснулся финального матча с Россией: "Все члены сборной России высокие. Также они более опытные, чем другие команды. В этом отношении они показали лучший результат и заняли первое место".

    Отметим, что сборная Беларуси проиграла команде России в финале со счетом 0:3.

    III Игры стран СНГ Беларусь
    Belarus millisinin baş məşqçisi: "III MDB Oyunlarını kiçik Olimpiya Oyunları ilə müqayisə etmək olar"

    Последние новости

    17:46

    В Тбилиси состоится презентация фильма "Полковник", посвященного азербайджанскому военному

    В регионе
    17:40
    Фото

    Президент Узбекистана прибыл с визитом в Азербайджан

    Внешняя политика
    17:40

    Цены на нефть выросли после решения ОПЕК+ по наращиванию добычи - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    17:29

    ИВ: В центре Баку сносятся аварийные, а не исторические здания

    Внутренняя политика
    17:28

    АОКО выявило 9 фальшивых свидетельств о признании образования

    Наука и образование
    17:27

    Азербайджан сократил расходы на импорт цемента, стекла и керамики из Турции на 19%

    Финансы
    17:25
    Фото

    В Германии представлена продукция 16 азербайджанских компаний

    Бизнес
    17:22

    Сырский: Украина усиливает безопасность учебных центров ВСУ на фоне дроновой и ракетной угрозы

    Другие страны
    17:17

    В Азербайджане зафиксирован трехкратный рост числа блокируемых фишинговых писем в госорганы

    ИКТ
    Лента новостей