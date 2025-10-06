Главный тренер сборной Беларуси: III Игры СНГ можно сравнить с малыми Олимпийскими играми

III Игры СНГ можно сравнить с малыми Олимпийскими играми.

Об этом западному бюро Report заявил главный тренер женской сборной Беларуси по волейболу U-15 Геннадий Александрович.

Он подчеркнул, что доволен организацией, а церемония открытия соревнований прошла отлично. "Я впервые в Азербайджане. Залы, атмосфера, отели, питание на высоком уровне. Гянджа очень чистый, аккуратный город. Люди мягкие и дружелюбные. Нам очень приятно здесь находиться. Эти игры говорят о большом международном опыте", - сказал он.

Специалист также коснулся финального матча с Россией: "Все члены сборной России высокие. Также они более опытные, чем другие команды. В этом отношении они показали лучший результат и заняли первое место".

Отметим, что сборная Беларуси проиграла команде России в финале со счетом 0:3.