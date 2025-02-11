Главный тренер сборной Азербайджана: Постараемся победить в матчах против Косово и Ирландии

Постараемся одержать победу в матчах против Косово и Ирландии в отборочном этапе чемпионата мира.

Постараемся одержать победу в матчах против Косово и Ирландии в отборочном этапе чемпионата мира.

Об этом Report заявил главный тренер мужской сборной Азербайджана по баскетболу Тахир Бахшиев.

Он подчеркнул, что цели команды остаются неизменными, так как шансы на следующий этап сохраняются: "Мы выйдем на поле, чтобы победить".

Бахшиев также сообщил, что сегодня состоялась первая тренировка команды перед предстоящими играми:

"До 17 февраля мы будем готовиться в Баку, 18-го отправимся в Косово, а 20 февраля встретимся с хозяевами поля. Команда тренируется в обычном режиме. Главное, что у нас нет травмированных игроков. На этот раз мы привлекли в состав в основном молодых баскетболистов. В тренировках участвуют даже 16-летние игроки".

Отметим, что сборная Азербайджана 20 февраля встретится с командой Косово, а через три дня в Баку - со сборной Ирландии. Швейцария лидирует в группе А с 8 очками. Второе место занимает Ирландия с 6 очками, третье - сборная Азербайджана с 5 очками. Косово с таким же количеством очков находится на четвертом месте.