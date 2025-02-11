О нас

Главный тренер сборной Азербайджана: Постараемся победить в матчах против Косово и Ирландии

Главный тренер сборной Азербайджана: Постараемся победить в матчах против Косово и Ирландии Постараемся одержать победу в матчах против Косово и Ирландии в отборочном этапе чемпионата мира.
Командные
11 февраля 2025 г. 14:39
Главный тренер сборной Азербайджана: Постараемся победить в матчах против Косово и Ирландии

Постараемся одержать победу в матчах против Косово и Ирландии в отборочном этапе чемпионата мира.

Об этом Report заявил главный тренер мужской сборной Азербайджана по баскетболу Тахир Бахшиев.

Он подчеркнул, что цели команды остаются неизменными, так как шансы на следующий этап сохраняются: "Мы выйдем на поле, чтобы победить".

Бахшиев также сообщил, что сегодня состоялась первая тренировка команды перед предстоящими играми:

"До 17 февраля мы будем готовиться в Баку, 18-го отправимся в Косово, а 20 февраля встретимся с хозяевами поля. Команда тренируется в обычном режиме. Главное, что у нас нет травмированных игроков. На этот раз мы привлекли в состав в основном молодых баскетболистов. В тренировках участвуют даже 16-летние игроки".

Отметим, что сборная Азербайджана 20 февраля встретится с командой Косово, а через три дня в Баку - со сборной Ирландии. Швейцария лидирует в группе А с 8 очками. Второе место занимает Ирландия с 6 очками, третье - сборная Азербайджана с 5 очками. Косово с таким же количеством очков находится на четвертом месте.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Kosovo və İrlandiyaya qalib gəlməyə çalışacağıq"

Самое важное

Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе возобновило работу в своем здании
Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе возобновило работу в своем здании
10 февраля 2025 г. 10:22
Обнародованы даты проведения выпускных экзаменов для учеников 11-х классов
Обнародованы даты проведения выпускных экзаменов для учеников 11-х классов
7 февраля 2025 г. 16:44
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
5 февраля 2025 г. 12:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi