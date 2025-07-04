Главный тренер сборной Азербайджана: Победа над Арменией стала очень значимой

11:47

Главный тренер мужской сборной Азербайджана по пляжному волейболу U-18 Атварс Вильде высоко оценил выступление команды на чемпионате Восточно-Европейской Волейбольной Зональной Ассоциации (EEVZA).

В комментарии Report латвийский специалист также рассказал о развитии команды, отметив необходимость набраться опыта:

"Наша главная задача заключалась в том, чтобы бороться за каждое очко, и мы с ней справились. А значит, у нас есть все, чтобы выигрывать целые сеты и матчи. Я действительно рад развитию команды. Нам просто нужно больше опыта, и, возможно, в следующий раз мы попадем в четверку лучших".

Главный тренер, возглавляющий также команду U-20, особо отметил победу над Арменией:

"Победа над Арменией была очень значимой. Это была моя первая победа с командой Азербайджана в официальном европейском турнире. Поэтому она имела для меня особое значение - и мы просто обязаны были показать свою силу".

"Это была моя первая победа с командой Азербайджана на официальном европейском турнире, поэтому она имела особое значение. Азербайджан также будет готовиться к чемпионатам Европы U-18, U-20 и U-22".

Отметим, что азербайджанская сборная U-18 завершила чемпионат EEVZA на пятом месте.