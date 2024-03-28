Главный тренер сборной Азербайджана по баскетболу: Я доволен выступлением девушек во Франции

Главный тренер женской сборной Азербайджана по баскетболу 3x3 Ратомир Делич доволен выступлением команды на подготовительном турнире во французской Тулузе.

Главный тренер женской сборной Азербайджана по баскетболу 3x3 Ратомир Делич доволен выступлением команды на подготовительном турнире во французской Тулузе.

Об этом Report заявил тренер, комментируя поражение его подопечных в 1/4 финала.

По его словам, подготовка к первому квалификационному турниру за право на участие на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже пошла команде на пользу.

"Я доволен выступлением девушек во Франции. Результат этого турнира не был для нас приоритетом. Мы поехали туда, чтобы улучшить свою игру против сильных команд. Девушки были хорошо настроены. Для нас важно развиваться в плане командной игры. Мы проиграли французам в 1/4 финала, хотя у нас были неплохие шансы. В любом случае, подготовительный турнир был полезен для нашей команды", - сказал Делич.

Он добавил, что женская сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 вскоре отправится в Сербию на очередной этап подготовки к квалификационному турниру.