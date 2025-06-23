Главный тренер сборной Азербайджана по баскетболу: Рассчитываем выиграть Чемпионат Европы

Главный тренер сборной Азербайджана по баскетболу: Рассчитываем выиграть Чемпионат Европы

Главный тренер женской сборной Азербайджана по баскетболу U-18 Эврен Алкая оценил учебно-тренировочный сбор, проходивший в Беларуси.

Об этом Report сообщил Алкая.

Тренер рассказал о контрольных матчах: "Мы играли с сильными соперниками. Оба поединка против команды U-14 Беларуси прошли хорошо. Естественно, победить нам помогло преимущество в физических показателях, обусловленное возрастом. Мы провели игры против трех команд, занимающих первые места в чемпионате Беларуси U-18 - "Горизонт", "Ргуор" и "Виктория". Это были очень серьезные и подготовленные соперники. Мы уступили "Горизонту" и "Виктории", так как не были в оптимальной форме. Тем не менее, матчи проходили в высоком темпе. Баскетболистки "Ргуора" отличались большой физической силой. Этот сбор был ценным - мы выявили свои слабые стороны. Новые игроки, приглашенные из U-16, также хорошо адаптировались к команде".

Алкая подчеркнул, что комманда хочет занять место в первой "тройке" на предстоящем чемпионате Европы: "Через 10 дней мы отправимся в Литву на чемпионат Европы. 4 июля мы встретимся с Боснией и Герцеговиной. Это очень серьезная команда с 30-40-летней культурой женского баскетбола. Они сформировали очень хорошую команду. Затем мы встретимся с Украиной, Литвой, Косово и Исландией. Надеюсь мы займем одно из первых трех мест в группе и получим шанс сыграть на следующем этапе. Мы доверяем нашим игрокам, они адаптируются друг к другу. Для их полного формирования нужно время. Сборная Азербайджана U-18 впервые в истории будет участвовать в таком турнире. Надеюсь мы выиграем".

Отметим, что сборная провела 6 контрольных матчей на учебно-тренировочном сборе в Беларуси. Команда победила местные "Ркуор" (84:39), "Ркуор 2" (80:30), но проиграла обе встречи "Горизонту" (40:68, 53:65) и "Виктории" (49:53, 62:68).

Сбор был направлен на подготовку к играм дивизиона B чемпионата Европы, который пройдет в литовских городах Алитус и Вильнюс с 4 по 13 июля.