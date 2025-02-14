Главный тренер нацсборной: Цель - занять важное место в европейском и мировом волейболе

Сборная Азербайджана по пляжному волейболу преследует цель занять важное место в европейском и мировом волейболе.

Сборная Азербайджана по пляжному волейболу преследует цель занять важное место в европейском и мировом волейболе.

Об этом в комментарии Report сказал главный тренер мужской сборной Атварс Вильде.

Эксперт рассказал об открытом чемпионате Латвии и тренировочном сборе, который продлится до 23 февраля, и подчеркнул, что в целом доволен командой.

"Каждый из игроков молод, полон энтузиазма и сил. На мой взгляд, команда станет очень хорошим примером в азербайджанском пляжном волейболе. В настоящее время команда только в начале своего пути. Мы пытаемся создать свой собственный стиль игры", - сказал он.

Вильде также подчеркнул, что учебно-тренировочные сборы проходят лучше, чем он ожидал. Латвийский специалист сказал, что Чемпионат Европы среди команд младших возрастных групп пройдет в сентябре и сборной следует серьезно к нему подготовиться.

Отметим, что сборная Азербайджана вошла в число призеров открытого чемпионата Латвии. Пара Гейдара Мамедли - Нариман Байрамлы завоевала серебряные медали, а Магомет Асланлы и Ибрагим Мамедов в паре заняли четвертое место.