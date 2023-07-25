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Главный тренер: азербайджанские баскетболистки завоевали заслуженный кубок

Главный тренер: азербайджанские баскетболистки завоевали заслуженный кубок Азербайджанские баскетболистки завоевали заслуженный кубок.
Командные
25 июля 2023 г. 04:07
Главный тренер: азербайджанские баскетболистки завоевали заслуженный кубок

Азербайджанские баскетболистки завоевали заслуженный кубок.

Как передает Report, об этом заявил главный тренер женской сборной Азербайджана по баскетболу U-16, ставшей чемпионом Европы в дивизионе С, Эврен Алкайан.

"Мы вернулись на родину с кубком Европы. Мы приняли участие в европейском чемпионате среди девушек до 16 лет, который проходил в Андорре в течение недели. Мы выиграли все игры и стали чемпионами Европы. Благодарю всех, баскетболисток, федерацию, организаторов", - сказал Э.Алкайан.

Он подчеркнул, что его подопечные проявили упорство и волю, в итоге завоевав заслуженный кубок.

"Они показали, что заслужили чемпионство, дважды обыграв команду Андорры, в группе и в финале. Я горжусь ими. Разумеется, мы продолжим тренировки, будем усердно работать, чтобы вместе добиться большего успеха. Теперь женская сборная Азербайджана по баскетболу среди девушек до 16 лет будет играть в дивизионе B", - добавил главный тренер.

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Версия на азербайджанском языке Baş məşqçi: “Azərbaycan basketbolçuları layiq olduqları kuboku qazandılar”

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