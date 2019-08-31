Главный тренер болгарской сборной о предстоящем матче со сборной Азербайджана по волейболу

"Сборная Азербайджана - известный соперник. Не думаю, что они удивят нас".

Как сообщает Report, об этом главный тренер женской сборной Болгарии по волейболу Иван Петков сказал, комментируя предстоящий матч 1/8 финала чемпионата Европы. По его словам, они очень хорошо подготовились ко встрече, которая пройдет 1 сентября: "Сейчас цель заключается в том, чтобы наши девушки хорошо отдохнули и были готовы на 100%. Потому, что у нас еще впереди поездка в Будапешт. После этого мы начнем всесторонне готовиться к матчу. Считаю, что у нас есть силы, чтобы одолеть сборную Азербайджана".

Отметим, что встреча двух команд пройдет в столице Венгрии на арене Laslo Papp и начнется в 20:30 по бакинскому времени.