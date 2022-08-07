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Гандболистка сборной Азербайджана заразилась коронавирусом

Гандболистка сборной Азербайджана заразилась коронавирусом Член женской сборной Азербайджана по гандболу Мадина Мусаева заразилась коронавирусом.
Командные
7 августа 2022 г. 17:48
Гандболистка сборной Азербайджана заразилась коронавирусом

Член женской сборной Азербайджана по гандболу Мадина Мусаева заразилась коронавирусом.

Как сообщает Report, об этом заявила сама Мусаева.

Мусаева сообщила, что результат теста на COVID-19, который она сдала 3 августа, оказался положительным. По этой причине гандболистка не смогла поехать на V Игры исламской солидарности, проходящие в турецкой Конье.

Позже Мусаева сдала 3 отдельных экспресс-теста, и результаты оказались отрицательными. Несмотря на это, она заявила, что все еще находится на карантине.

Как сообщили Report в Федерации, у Мусаевой действительно диагностирован коронавирус, и по правилам она должна повторно сдать анализ 9 августа. Если результат этого анализа будет отрицательным, гандболистка сможет отправиться в Конью и присоединиться к национальной сборной.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan millisinin həndbolçusu koronavirusa yoluxub

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