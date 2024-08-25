Футболка бейсболиста Бейба Рута стала самым дорогим спортивным лотом на аукционах

Футболка легендарного американского бейсболиста Бейба Рута стала самой дорогой спортивной реликвией из когда-либо проданных на аукционах.

Футболка легендарного американского бейсболиста Бейба Рута стала самой дорогой спортивной реликвией из когда-либо проданных на аукционах.

Как передает Report со ссылкой на BBC Sport, форма бывшего спортсмена на аукционе Heritage за рекордные 18,1 млн фунтов стерлингов (24,12 млн долларов).

Рут носил выставленную на аукцион футболку во время исторической игры против "Чикаго Кабс" во время Мировой серии 1932 года. Именно в этой футболке Рут исполнил свой знаменитый "заказанный выстрел" — он указал направление, куда он хотел, чтобы мяч полетел, и выбил хоум-ран в точном направлении. "Янкис" выиграли эту серию в четырех играх.

Бейб Рут начал свою карьеру в "Бостон Ред Сокс" на позиции питчера, однако наибольшую известность получил во время игры за "Нью-Йорк Янкис" на позиции аутфилдера. Он установил множество рекордов Главной лиги бейсбола (MLB) по отбиванию (и несколько по подачам).

Рут является семикратным победителем Мировой серии. Он умер 16 августа 1948 года в возрасте 53 лет.

Отметим, что предыдущий рекорд принадлежал известному баскетболисту Майклу Джордану. Футболка, которую он надевал в финале НБА в составе команды "Чикаго Буллз" (1998), была продана в 2022 году за 7,64 млн фунтов (10,1 млн долларов).