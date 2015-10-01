ФИА одобрила изменённый календарь Формулы-1 сезона-2016

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ ФИА одобрила изменённый ранее календарь Формулы-1 на следующий сезон.
Как передает Report, по сравнению с летней версией календаря были изменены даты восьми гонок, в том числе и открывающего сезон Гран-при Австралии.
Теперь первая гонка запланирована на 20 марта вместо 3 апреля.
Календарь Формулы-1 на сезон-2016:
20 марта. Австралия (Мельбурн)
3 апреля. Бахрейн (Бахрейн)
17 апреля. Китай (Шанхай)
1 мая. Россия (Сочи);
15 мая. Испания (Барселона)
29 мая. Монако (Монте Карло)
12 июня. Канада (Монреаль)
19 июня. Азербайджан (Баку)
3 июля. Австрия (Спилберг)
10 июля. Англия (Сильверстоун)
24 июля. Венгрия (Будапешт);
31 июля. Германия (Хоккенхайм)
28 августа. Бельгия (Спа-Франкоршам)
4 сентября. Италия (Монца)
18 сентября. Сингапур (Сингапур);
2 октября. Малайзия (Сепанге)
9 октября. Япония (Сузука)
23 октября. США (Остин)
6 ноября. Мексика (Мехико)
13 ноября. Бразилия (Сан-Паулу);
27 ноября. ОАЭ (Абу Даби).
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