Федерация волейбола Азербайджана вынесла условное наказание капитану команды

Дисциплинарная комиссия Федерации волейбола Азербайджана (АВФ) вынесла условное наказание в связи с недопустимым поведением капитана команды "Харыбюльбюль" во время матча с "Нефтчи".

Дисциплинарная комиссия Федерации волейбола Азербайджана (АВФ) вынесла условное наказание в связи с недопустимым поведением капитана команды "Харыбюльбюль" во время матча с "Нефтчи".

Как сообщили Report в федерации, данное решение было принято в ходе заседания комиссии, созванного на основании обращения судейской коллегии от 10 февраля.

В обращении отмечается, что во время игры между "Харыбюльбюль" и "Нефтчи" в рамках V тура Высшей лиги Азербайджана среди мужчин были нарушены дисциплинарные правила, в связи с чем было запрошено принять соответствующее решение.

На заседании было констатировано, что капитан клуба "Харыбюльбюль" Ильгар Имамгулиев нарушил дисциплинарные правила и допустил неэтичное поведение в указанном матче. Согласно регламенту федерации, волейболист был предупрежден и в его отношении было вынесено условное наказание на два матча.

Отметим, что в связи с обращением также была отменена встреча "Харыбюльбюль"-"Муров", запланированный на 10 февраля. Информации о том, когда будет переиграна встреча, нет.