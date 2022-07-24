Федерация бадминтона Азербайджана представила полугодовой отчет

Федерация бадминтона Азербайджана (ФБА) представила отчет за 6 месяцев, прошедших после назначения нового руководителя, для представителей СМИ.

Федерация бадминтона Азербайджана (ФБА) представила отчет за 6 месяцев, прошедших после назначения нового руководителя, для представителей СМИ.

Как передает Report, об этом сообщил генеральный секретарь ФБА Рамиль Гаджиев.

В рамках сотрудничества с Центром DOST 5 июля в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе был сдан в эксплуатацию зал для бадминтона.

Отмечено, что в 2023 году в Баку состоится 56-й конгресс Европейской конфедерации бадминтона.

Во время гонки "Формулы 1" в зонах развлечений были установлены площадки для бадминтона. В Нахчыване организованы тренерские курсы.

После отчета был подписан Меморандум о сотрудничестве между Общественным объединением спортивных журналистов Азербайджана и ФБА.