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Федерация бадминтона Азербайджана представила полугодовой отчет

Федерация бадминтона Азербайджана представила полугодовой отчет Федерация бадминтона Азербайджана (ФБА) представила отчет за 6 месяцев, прошедших после назначения нового руководителя, для представителей СМИ.
Командные
24 июля 2022 г. 12:49
Федерация бадминтона Азербайджана представила полугодовой отчет

Федерация бадминтона Азербайджана (ФБА) представила отчет за 6 месяцев, прошедших после назначения нового руководителя, для представителей СМИ.

Как передает Report, об этом сообщил генеральный секретарь ФБА Рамиль Гаджиев.

В рамках сотрудничества с Центром DOST 5 июля в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе был сдан в эксплуатацию зал для бадминтона.

Отмечено, что в 2023 году в Баку состоится 56-й конгресс Европейской конфедерации бадминтона.

Во время гонки "Формулы 1" в зонах развлечений были установлены площадки для бадминтона. В Нахчыване организованы тренерские курсы.

После отчета был подписан Меморандум о сотрудничестве между Общественным объединением спортивных журналистов Азербайджана и ФБА.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Badminton Federasiyası 6 aylıq hesabatını təqdim edib

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