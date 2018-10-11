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    Фаик Гараев завершил тренерскую карьеру

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Главный тренер женской сборной Азербайджана по волейболу Фаик Гараев подал в отставку. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Федерации волейбола Азербайджана. 

    59-летний специалист завершил тренерскую карьеру из-за серьезных проблем в состоянии здоровья. 

    Он продолжит деятельность в качестве I вице-президента Федерации волейбола Азербайджана. 

    Кроме Ф.Гараева, карьеру в сборной также завершила волейболистка Наталья Мамедова. 

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