Фаик Гараев завершил тренерскую карьеру

11 октября, 2018 18:38

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Главный тренер женской сборной Азербайджана по волейболу Фаик Гараев подал в отставку. Об этом Report сообщили в пресс-службе Федерации волейбола Азербайджана. 59-летний специалист завершил тренерскую карьеру из-за серьезных проблем в состоянии здоровья. Он продолжит деятельность в качестве I вице-президента Федерации волейбола Азербайджана. Кроме Ф.Гараева, карьеру в сборной также завершила волейболистка Наталья Мамедова.

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