Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Члены Албано-удинской христианской общины посетили монастырь Агоглан

    Религия
    • 06 октября, 2026
    • 13:04
    Члены Албано-удинской христианской общины посетили монастырь Агоглан

    Члены Албано-удинской христианской общины, сохраняющей культурное и религиозное наследие Кавказской Албании, побывали в Лачынском районе.

    Как сообщает корреспондент Report из Лачына, они посетили монастырь Агоглан, датируемый V-VI веками.

    Члены общины совершили в монастыре религиозные обряды, зажгли свечи и помолились за установление прочного мира в Азербайджане и во всем мире.

    Члены Албано-удинской христианской общины посетили монастырь Агоглан
    Члены Албано-удинской христианской общины посетили монастырь Агоглан
    Члены Албано-удинской христианской общины посетили монастырь Агоглан
    Члены Албано-удинской христианской общины посетили монастырь Агоглан
    Члены Албано-удинской христианской общины посетили монастырь Агоглан
    Члены Албано-удинской христианской общины посетили монастырь Агоглан

    Монастырь Кавказская Албания
    Фото
    Alban-Udi xristian dini icmasının üzvləri Ağoğlan monastırını ziyarət ediblər
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Последние новости

    07:14

    Трамп заявил, что Путин не поверил в урегулирование конфликта между Азербайджаном и Арменией

    Другие страны
    06:42

    Трамп пообещал в ближайшее время урегулировать российско-украинский конфликт

    Другие страны
    06:18

    США направят помощь Панаме после разрушительного землетрясения

    Другие страны
    05:55

    В США более 170 тыс. потребителей остались без света из-за приближения урагана "Исаиас"

    Другие страны
    05:23

    Китай вывел на орбиту новую группу спутников связи SatNet

    Другие страны
    04:47

    В Турции с 1 ноября введут ограничения на использование соцсетей детьми

    В регионе
    04:19

    Трамп допустил нанесение массированных ударов по Ирану до выборов в США

    Другие страны
    03:51

    Главный тренер "Барселоны" назвал Ямаля будущим лучшим футболистом мира

    Другие страны
    03:25

    Трамп допустил встречу с Мелони на саммите G20 в Майами

    Другие страны
    Лента новостей