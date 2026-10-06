Члены Албано-удинской христианской общины посетили монастырь Агоглан
Религия
- 06 октября, 2026
- 13:04
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Члены Албано-удинской христианской общины, сохраняющей культурное и религиозное наследие Кавказской Албании, побывали в Лачынском районе.
Как сообщает корреспондент Report из Лачына, они посетили монастырь Агоглан, датируемый V-VI веками.
Члены общины совершили в монастыре религиозные обряды, зажгли свечи и помолились за установление прочного мира в Азербайджане и во всем мире.
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