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    Alban-Udi xristian dini icmasının üzvləri Ağoğlan monastırını ziyarət ediblər

    Din
    • 06 oktyabr, 2026
    • 12:47
    Alban-Udi xristian dini icmasının üzvləri Ağoğlan monastırını ziyarət ediblər

    Alban-Udi xristian dini icması üzvlərinin Laçın rayonunda yerləşən Ağoğlan monastırına səfərləri başlayıb.

    "Report"un Laçına ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, Qafqaz Albaniyasının mədəni-dini irsini yaşadan Alban-Udi xristian dini icmasının üzvləri rayondakı V-VI əsrlərə aid Ağoğlan monastır kompleksini ziyarət ediblər.

    İcma üzvləri monastırda dini ayinləri yerinə yetiriblər, şamlar yandırıblar, Azərbaycanda və dünyada daimi sülhün bərqərar olunması üçün dualar ediblər.

    Alban-Udi xristian dini icmasının üzvləri Ağoğlan monastırını ziyarət ediblər
    Alban-Udi xristian dini icmasının üzvləri Ağoğlan monastırını ziyarət ediblər
    Alban-Udi xristian dini icmasının üzvləri Ağoğlan monastırını ziyarət ediblər
    Alban-Udi xristian dini icmasının üzvləri Ağoğlan monastırını ziyarət ediblər
    Alban-Udi xristian dini icmasının üzvləri Ağoğlan monastırını ziyarət ediblər
    Alban-Udi xristian dini icmasının üzvləri Ağoğlan monastırını ziyarət ediblər

    Qafqaz Albaniyası Alban-Udi xristian dini icması Laçın
    Foto
    Члены Албано-удинской христианской общины посетили монастырь Агоглан
    MiniBoss
    MiniBoss

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