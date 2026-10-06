Alban-Udi xristian dini icmasının üzvləri Ağoğlan monastırını ziyarət ediblər
Din
- 06 oktyabr, 2026
- 12:47
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Alban-Udi xristian dini icması üzvlərinin Laçın rayonunda yerləşən Ağoğlan monastırına səfərləri başlayıb.
"Report"un Laçına ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, Qafqaz Albaniyasının mədəni-dini irsini yaşadan Alban-Udi xristian dini icmasının üzvləri rayondakı V-VI əsrlərə aid Ağoğlan monastır kompleksini ziyarət ediblər.
İcma üzvləri monastırda dini ayinləri yerinə yetiriblər, şamlar yandırıblar, Azərbaycanda və dünyada daimi sülhün bərqərar olunması üçün dualar ediblər.
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