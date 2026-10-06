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    Назначен новый директор Республиканского центра скорой и неотложной медицинской помощи

    Здоровье
    • 06 октября, 2026
    • 13:06
    Назначен новый директор Республиканского центра скорой и неотложной медицинской помощи

    Огтай Гёзалов назначен директором Республиканского центра скорой и неотложной медицинской помощи.

    Об этом Report сообщили в TƏBİB.

    Отметим, что Гёзалов начал свою деятельность в качестве врача-психиатра, затем служил военным врачом. Работал на экспертных и руководящих должностях в Международном комитете Красного Креста, организации "Врачи без границ" и Германском обществе международного сотрудничества, а также в проектах, финансируемых Банком развития KfW.

    Октай Гезалов Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB)
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    Respublika Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzinə yeni direktor təyin edilib
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