Назначен новый директор Республиканского центра скорой и неотложной медицинской помощи

Огтай Гёзалов назначен директором Республиканского центра скорой и неотложной медицинской помощи.

Об этом Report сообщили в TƏBİB.

Отметим, что Гёзалов начал свою деятельность в качестве врача-психиатра, затем служил военным врачом. Работал на экспертных и руководящих должностях в Международном комитете Красного Креста, организации "Врачи без границ" и Германском обществе международного сотрудничества, а также в проектах, финансируемых Банком развития KfW.