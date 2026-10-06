В рамках протестов во Франции заблокированы 1 800 школ - ОБНОВЛЕНО

Во Франции 1 800 средних школ заблокированы в рамках продолжающихся протестов старшеклассников.

Как передает Report, об этом сообщают французские медиа со ссылкой на профсоюз старшеклассников.

"1 800 средних школ находятся в состоянии застоя: их работа либо заблокирована, либо в них проходят демонстрации. Уровень мобилизации достиг нового рекорда", - говорится в сообщении профсоюза, который также призывает все средние школы присоединиться к демонстрациям.

Между тем, министр юстиции Франции Жеральд Дарманен в соцсетях сообщил о том, что сегодня утром встретился с прокурорами, чтобы обсудить судебные разбирательства, связанные с "насилием и причинением ущерба, совершенными во время демонстраций школьников".

Он отметил, что было произведено 14 предварительных заключений под стражу в отношении "всего лишь четырех несовершеннолетних..., и это является альтернативой тюремному заключению и привлечению к ответственности родителей".

10:25

По всей Франции возобновились масштабные акции протеста старшеклассников, набравшие обороты в конце сентября.

Как передает Report, об этом сообщают французские медиа.

Сегодня их поддерживают несколько профсоюзов, в частности межпрофсоюзная коалиция Министерства образования страны.

Согласно прогнозам префектуры парижской полиции, только в столице к протестам присоединятся от 20 тыс. до 40 тыс. человек. Уже началась блокада школ.

Учащиеся, представители которых призвали продолжить движение после безрезультатной встречи в Министерстве образования в пятницу, требуют увеличения финансирования и осуждают антисанитарные условия в зданиях, переполненные классы и нехватку учителей, особенно в рабочих районах, а также неравенство, вызванное системой поступления в университеты Parcoursup.

Широкая коалиция национальных профсоюзов работников образования призвала к участию во вторничных протестах, которые приведут к остановке работы во многих школах.

"Наши организации призывают к большей поддержке и вниманию к требованиям учащихся старших классов", – говорится в совместном заявили ряда профсоюзов, включая FSU, Unsa, Solidaires и т.д.

По данным властей, с 28 сентября было произведено в общей сложности 6 059 арестов. Только за вчерашний день было арестовано в общей сложности 984 человека.

С начала протестного движения пострадали 215 студентов, 85 сотрудников образовательных учреждений, в том числе 34 директора и заместителя директоров. Кроме того, в ходе столкновений различные ранения получили 715 сотрудников полиции и жандармов.