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    В III Ханкендинском ультрамарафоне примут участие спортсмены из шести стран

    Индивидуальные
    • 06 октября, 2026
    • 12:59
    В III Ханкендинском ультрамарафоне примут участие спортсмены из шести стран

    Спортсмены из шести стран примут участие в III Ханкендинском ультрамарафоне, который пройдет 8-11 октября.

    Об этом в ответ на запрос Report заявили в Федерации легкой атлетики Азербайджана.

    В турнире наряду с Азербайджаном примут участие спортсмены из Ирана, Украины, Грузии, России и Литвы.

    Основной целью проведения международного ультрамарафона, в котором в общей сложности примут участие 100 спортсменов, является пропаганда здорового образа жизни и бегового спорта, а также популяризация различных регионов Азербайджана посредством спорта. 192-километровый маршрут Габала - Ханкенди обещает серьезную борьбу, испытывающую физическую подготовку и выносливость участников.

    Ультрамарафон будет состоять из четырех этапов: Габала - Агдаш (55 км), Агдаш - Барда (65 км), Барда - Агдам (44 км) и Агдам - Ханкенди (28 км). Победители каждого этапа будут награждены отдельно, а общие победители ультрамарафона будут удостоены главного приза.

    Отметим, что Ханкендинский ультрамарафон впервые был организован в 2024 году по маршруту Ханкенди - Баку. В соревновании, охватывающем дистанцию 380 км, приняли участие 64 атлета из четырех стран. В 2025 году ультрамарафон прошел по маршруту Габала - Ханкенди, и в соревновании принял участие 81 спортсмен из шести стран.

    В 2026 году Ханкендинский ультрамарафон, организуемый в третий раз, вновь пройдет по маршруту Габала - Ханкенди.

    Федерация легкой атлетики Азербайджана Ханкендинский ультрамарафон
    III Beynəlxalq Xankəndi Ultramarafonuna qatılacaq ölkələrin adları müəyyənləşib
    Countries confirmed for 3rd International Khankandi Ultramarathon
    MiniBoss
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