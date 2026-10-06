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    Наргис Вик: Германия обсуждает проекты строительства терминалов в порту Алят

    Инфраструктура
    • 06 октября, 2026
    • 13:10
    Наргис Вик: Германия обсуждает проекты строительства терминалов в порту Алят

    Германия обсуждает реализацию двух проектов по строительству мультимодальных терминалов в порту Алят.

    Как передает Report, об этом заявила журналистам исполнительный директор Германо-азербайджанской внешнеторговой палаты (AHK Azerbaijan) Наргис Вик на пресс-брифинге.

    По ее словам, германское деловое сообщество заинтересовано в том, чтобы стать частью Среднего коридора посредством инвестиций в инфраструктуру.

    "Мы рассматриваем Средний коридор не просто как альтернативный маршрут, по которому можно перемещать товары из Азии в Европу. Мы очень заинтересованы в том, чтобы стать частью Среднего коридора посредством инвестиций в инфраструктуру", - сказала она.

    Она отметила, что в настоящее время обсуждаются два проекта в этой сфере:

    "Эти проекты предусматривают строительство мультимодальных терминалов в порту Алят. Мы очень надеемся, что эти проекты будут успешно реализованы и переговоры вскоре завершатся, чтобы можно было перейти к этапу реализации".

    Исполнительный директор также заявила, что для привлечения инвесторов к созданию энергетической инфраструктуры необходимы соответствующие нормативные требования и стандарты.

    "Только государственных инвестиций будет недостаточно для реализации зеленых энергетических коридоров, поэтому потребуются также частные инвестиции", - сказала она.

    Азербайджано-германские отношения Наргис Вик Порт Алят Германо-Азербайджанская внешнеторговая палата (AHK Azerbaijan) Средний коридор
    Narqis Vik: "Almaniya Ələt limanında terminal tikintisini müzakirə edir"
    Nargis Wieck: Germany discussing projects to build terminals at Port of Alat
    44 - Tezliklə
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