Наргис Вик: Германия обсуждает проекты строительства терминалов в порту Алят
- 06 октября, 2026
- 13:10
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Германия обсуждает реализацию двух проектов по строительству мультимодальных терминалов в порту Алят.
Как передает Report, об этом заявила журналистам исполнительный директор Германо-азербайджанской внешнеторговой палаты (AHK Azerbaijan) Наргис Вик на пресс-брифинге.
По ее словам, германское деловое сообщество заинтересовано в том, чтобы стать частью Среднего коридора посредством инвестиций в инфраструктуру.
"Мы рассматриваем Средний коридор не просто как альтернативный маршрут, по которому можно перемещать товары из Азии в Европу. Мы очень заинтересованы в том, чтобы стать частью Среднего коридора посредством инвестиций в инфраструктуру", - сказала она.
Она отметила, что в настоящее время обсуждаются два проекта в этой сфере:
"Эти проекты предусматривают строительство мультимодальных терминалов в порту Алят. Мы очень надеемся, что эти проекты будут успешно реализованы и переговоры вскоре завершатся, чтобы можно было перейти к этапу реализации".
Исполнительный директор также заявила, что для привлечения инвесторов к созданию энергетической инфраструктуры необходимы соответствующие нормативные требования и стандарты.
"Только государственных инвестиций будет недостаточно для реализации зеленых энергетических коридоров, поэтому потребуются также частные инвестиции", - сказала она.