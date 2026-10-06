Наргис Вик: Германия обсуждает проекты строительства терминалов в порту Алят

Германия обсуждает реализацию двух проектов по строительству мультимодальных терминалов в порту Алят.

Как передает Report, об этом заявила журналистам исполнительный директор Германо-азербайджанской внешнеторговой палаты (AHK Azerbaijan) Наргис Вик на пресс-брифинге.

По ее словам, германское деловое сообщество заинтересовано в том, чтобы стать частью Среднего коридора посредством инвестиций в инфраструктуру.

"Мы рассматриваем Средний коридор не просто как альтернативный маршрут, по которому можно перемещать товары из Азии в Европу. Мы очень заинтересованы в том, чтобы стать частью Среднего коридора посредством инвестиций в инфраструктуру", - сказала она.

Она отметила, что в настоящее время обсуждаются два проекта в этой сфере:

"Эти проекты предусматривают строительство мультимодальных терминалов в порту Алят. Мы очень надеемся, что эти проекты будут успешно реализованы и переговоры вскоре завершатся, чтобы можно было перейти к этапу реализации".

Исполнительный директор также заявила, что для привлечения инвесторов к созданию энергетической инфраструктуры необходимы соответствующие нормативные требования и стандарты.

"Только государственных инвестиций будет недостаточно для реализации зеленых энергетических коридоров, поэтому потребуются также частные инвестиции", - сказала она.