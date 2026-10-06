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    Narqis Vik: "Almaniya Ələt limanında terminal tikintisini müzakirə edir"

    Xarici siyasət
    • 06 oktyabr, 2026
    • 13:28
    Narqis Vik: Almaniya Ələt limanında terminal tikintisini müzakirə edir

    Almaniya Ələt limanında multimodal terminalların tikintisi üzrə iki layihənin reallaşdırılmasını müzakirə edir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Almaniya-Azərbaycan Xarici Ticarət Palatasının ("AHK Azerbaijan") icraçı direktoru Narqis Vik mətbuat brifinqində jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Almaniyanın biznes icması infrastruktura investisiyalar yatırılması vasitəsilə Orta Dəhlizin bir hissəsi olmaqda maraqlıdır: "Biz Orta Dəhlizə sadəcə malların Asiyadan Avropaya daşınması üçün alternativ marşrut kimi baxmırıq. Biz infrastruktura investisiyalar yatırılması vasitəsilə Orta Dəhlizin bir hissəsi olmaqda maraqlıyıq".

    N.Vik qeyd edib ki, hazırda bu sahədə iki layihə müzakirə olunur: "Bu layihələr Ələt limanında multimodal terminalların tikintisini nəzərdə tutur. Biz ümid edirik ki, bu layihələr uğurla reallaşdırılacaq və icra mərhələsinə keçmək üçün danışıqlar tezliklə yekunlaşacaq".

    İcraçı direktor həmçinin bildirib ki, enerji infrastrukturunun yaradılmasına investorların cəlb edilməsi üçün müvafiq normativ tələblər və standartlar lazımdır: "Yaşıl enerji" dəhlizlərinin reallaşdırılması üçün yalnız dövlət investisiyaları kifayət etməyəcək, buna görə də özəl investisiyalara da ehtiyac olacaq".

    Narqis Vik Yaşıl enerji Bərpa olunan enerji mənbələri Alman-Azərbaycan Xarici Ticarət Palatası (AHK Azerbaijan)
    Наргис Вик: Германия обсуждает проекты строительства терминалов в порту Алят
    Nargis Wieck: Germany discussing projects to build terminals at Port of Alat
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