Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо 2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо 2026

    Данкан Норман: Великобритания продолжает укреплять экономическое партнерство с Азербайджаном

    Экономика
    • 06 октября, 2026
    • 13:02
    Данкан Норман: Великобритания продолжает укреплять экономическое партнерство с Азербайджаном

    Великобритания продолжает укреплять партнерство с Азербайджаном, способствующее экономическому росту.

    Как сообщает Report, об этом посол Великобритании в Азербайджане Данкан Норман написал на своей странице в соцсети X.

    "Мы продолжаем укреплять наше партнерство, способствующее экономическому росту! Во время первого визита госминистра Анаса Сарвара в Азербайджан мы встретились с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Великобритания, являющаяся крупнейшим иностранным инвестором в Азербайджане, продолжает поддерживать развитие новых торговых и инвестиционных возможностей для бизнеса обеих стран", - отметил дипломат.

    Ильхам Алиев Данкан Норман Анас Сарвар Азербайджано-британские отношения
    Dankan Norman: Böyük Britaniya Azərbaycanla iqtisadi tərəfdaşlığı gücləndirməyə davam edir
    Duncan Norman: UK continues to strengthen its economic partnership with Azerbaijan
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    06:53

    В Низаминском районе Баку временно приостановят подачу газа

    Энергетика
    06:21

    Трамп пообещал не допустить ракетных ударов Ирана по американским городам

    Другие страны
    05:45

    The Times: Израиль 8 октября закроет консульство Великобритании в Восточном Иерусалиме

    Другие страны
    05:18

    Трамп обвинил демократов в организации протестов на его выступлениях

    Другие страны
    04:54

    В Кении заявили об отсутствии вспышки Эболы, несмотря на смерть пациента

    Другие страны
    04:26

    Bloomberg узнал, как детали американского F-35 оказались в КНР

    Другие страны
    03:49

    Blue Origin планирует новый запуск ракеты New Glenn в декабре

    Другие страны
    03:12

    Азербайджан выступил в ООН против политизации прав человека

    Внешняя политика
    02:44

    В Албании 130-й день продолжаются протесты против строительства курорта

    Другие страны
    Лента новостей