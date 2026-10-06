Данкан Норман: Великобритания продолжает укреплять экономическое партнерство с Азербайджаном
- 06 октября, 2026
- 13:02
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Великобритания продолжает укреплять партнерство с Азербайджаном, способствующее экономическому росту.
Как сообщает Report, об этом посол Великобритании в Азербайджане Данкан Норман написал на своей странице в соцсети X.
"Мы продолжаем укреплять наше партнерство, способствующее экономическому росту! Во время первого визита госминистра Анаса Сарвара в Азербайджан мы встретились с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Великобритания, являющаяся крупнейшим иностранным инвестором в Азербайджане, продолжает поддерживать развитие новых торговых и инвестиционных возможностей для бизнеса обеих стран", - отметил дипломат.
İqtisadi artıma töhfə verən tərəfdaşlığımızı daha da gücləndiririk! 🇬🇧 @AnasSarwar 🇦🇿-a ilk səfəri zamanı @presidentaz ilə görüşdük. 🇦🇿-ın ən böyük xarici investoru olan 🇬🇧 hər iki ölkənin biznesləri üçün yeni ticarət & investisiya imkanlarının inkişafına dəstəyini davam etdirir. https://t.co/s8URlkkPOZ— Duncan Norman (@DNormanFCDO) October 6, 2026