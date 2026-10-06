Duncan Norman: UK continues to strengthen its economic partnership with Azerbaijan
- 06 October, 2026
- 13:22
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The United Kingdom continues to strengthen its partnership with Azerbaijan, promoting economic growth, UK Ambassador to Azerbaijan Duncan Norman said in a post on X, Report informs.
"We continue to strengthen our partnership that promotes economic growth! During Minister of State Anas Sarwar's first visit to Azerbaijan, we met with President of Azerbaijan Ilham Aliyev. The UK, as the largest foreign investor in Azerbaijan, continues to support the development of new trade and investment opportunities for businesses in both countries," the diplomat wrote.
İqtisadi artıma töhfə verən tərəfdaşlığımızı daha da gücləndiririk! 🇬🇧 @AnasSarwar 🇦🇿-a ilk səfəri zamanı @presidentaz ilə görüşdük. 🇦🇿-ın ən böyük xarici investoru olan 🇬🇧 hər iki ölkənin biznesləri üçün yeni ticarət & investisiya imkanlarının inkişafına dəstəyini davam etdirir. https://t.co/s8URlkkPOZ— Duncan Norman (@DNormanFCDO) October 6, 2026