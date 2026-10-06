Ilham Aliyev Road to Victory 2026 World Judo Championships
    Ilham Aliyev Road to Victory 2026 World Judo Championships

    Duncan Norman: UK continues to strengthen its economic partnership with Azerbaijan

    Economy
    • 06 October, 2026
    • 13:22
    Duncan Norman: UK continues to strengthen its economic partnership with Azerbaijan

    The United Kingdom continues to strengthen its partnership with Azerbaijan, promoting economic growth, UK Ambassador to Azerbaijan Duncan Norman said in a post on X, Report informs.

    "We continue to strengthen our partnership that promotes economic growth! During Minister of State Anas Sarwar's first visit to Azerbaijan, we met with President of Azerbaijan Ilham Aliyev. The UK, as the largest foreign investor in Azerbaijan, continues to support the development of new trade and investment opportunities for businesses in both countries," the diplomat wrote.

    Ilham Aliyev Duncan Norman Lord Anas Sarwar Azerbaijan-UK relations
    Dankan Norman: Böyük Britaniya Azərbaycanla iqtisadi tərəfdaşlığı gücləndirməyə davam edir
    Данкан Норман: Великобритания продолжает укреплять экономическое партнерство с Азербайджаном
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Latest News

    00:09

    Shehbaz Sharif: UN reform must reflect priorities of developing countries

    Other countries
    23:55

    Chrome remains dominant browser in Azerbaijan despite slight decline

    ICT
    23:38

    Three killed, 36 injured in attacks on two Saudi international airports

    Other countries
    23:17

    Zelenskyy: 25 killed, around 100 injured in Russian strikes on Ukraine

    Other countries
    23:07
    Photo

    Azerbaijan, Uzbekistan hold consular consultations in Baku

    Foreign policy
    22:54

    Azerbaijan sees sharp rise in forensic examination caseload

    Domestic policy
    22:54

    Minister: Banks, NBCOs face difficulties in recovering unsecured loans

    Finance
    22:37

    Farid Ahmadov: Azerbaijan to transfer execution of enforcement documents arising from monetary claims to market

    Domestic policy
    22:36

    Prisoners in Azerbaijan begin certified vocational training

    Domestic policy
    All News Feed