Хекманн: Мир между Баку и Ереваном способствует экономическому развитию региона
- 06 октября, 2026
- 13:09
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Мир между Азербайджаном и Арменией способствует экономическому развитию региона.
Как сообщает Report, об этом заявила заместитель генерального директора Федерального министерства экономики и энергетики Германии Герлинд Хекманн на проходящей в Баку Германо-азербайджанской конференции по вопросам взаимосвязанности.
"На протяжении десятилетий конфликт формировал политические и экономические реалии региона, и теперь эта картина начинает меняться. Это действительно очень хорошо", - отметила она.
Хекманн также сообщила, что канцлер Германии Фридрих Мерц оценил достигнутые между двумя странами договоренности как по-настоящему исторический шаг.
"Он подчеркнул, что прочный мир на Южном Кавказе отвечает интересам не только самого региона, но и, безусловно, Европы и Германии. Это позволит наладить новые транспортные связи, открыть новые рынки и даст инвесторам возможность строить долгосрочные планы", - сказала представитель министерства.