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    Хекманн: Мир между Баку и Ереваном способствует экономическому развитию региона

    Инфраструктура
    • 06 октября, 2026
    • 13:09
    Хекманн: Мир между Баку и Ереваном способствует экономическому развитию региона

    Мир между Азербайджаном и Арменией способствует экономическому развитию региона.

    Как сообщает Report, об этом заявила заместитель генерального директора Федерального министерства экономики и энергетики Германии Герлинд Хекманн на проходящей в Баку Германо-азербайджанской конференции по вопросам взаимосвязанности.

    "На протяжении десятилетий конфликт формировал политические и экономические реалии региона, и теперь эта картина начинает меняться. Это действительно очень хорошо", - отметила она.

    Хекманн также сообщила, что канцлер Германии Фридрих Мерц оценил достигнутые между двумя странами договоренности как по-настоящему исторический шаг.

    "Он подчеркнул, что прочный мир на Южном Кавказе отвечает интересам не только самого региона, но и, безусловно, Европы и Германии. Это позволит наладить новые транспортные связи, открыть новые рынки и даст инвесторам возможность строить долгосрочные планы", - сказала представитель министерства.

    Азербайджано-германские отношения Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Gerlind Hekman: "Sülh regionda müsbət iqtisadi inkişafa töhfə verir"
    Armenia-Azerbaijan peace supports positive economic development
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