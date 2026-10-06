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    Gerlind Hekman: "Sülh regionda müsbət iqtisadi inkişafa töhfə verir"

    İnfrastruktur
    • 06 oktyabr, 2026
    • 13:04
    Gerlind Hekman: Sülh regionda müsbət iqtisadi inkişafa töhfə verir

    Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh regionda müsbət iqtisadi inkişafa töhfə verir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Almaniyanın Federal İqtisadi Məsələlər və Enerji Nazirliyində baş direktor müavini Gerlind Hekman Bakıda keçirilən "Orta Dəhliz boyunca infrastruktur, nəqliyyat, logistika, "yaşıl enerji" və rəqəmsallaşma üçün maliyyənin səfərbər edilməsi" mövzusunda Almaniya-Azərbaycan Əlaqəlilik Konfransında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Almaniya ümid edir ki, yaxın gələcəkdə növbəti addımlar atıla bilər: "Onilliklər ərzində münaqişə regiondakı siyasi və iqtisadi reallıqları formalaşdırmışdı və bu mənzərə indi dəyişməyə başlayır. Bu, həqiqətən də çox yaxşıdır".

    G. Hekman bildirib ki, Almaniya kansleri iki ölkə arasında əldə olunmuş razılaşmaları həqiqətən tarixi addım kimi qiymətləndirib: "O vurğulayıb ki, Cənubi Qafqazda davamlı sülh təkcə regionun özünün maraqlarına deyil, əlbəttə ki, həm də Avropanın və Almaniyanın maraqlarına cavab verir. Bu, yeni nəqliyyat əlaqələrinə imkan verəcək, yeni bazarları kəşf etməyə, onları üzə çıxarmağa və investorlara uzunmüddətli planlar qurmağa şərait yaradacaq".

    Gerlind Hekman Almaniya Azərbaycan Ermənistan
    Хекманн: Мир между Баку и Ереваном способствует экономическому развитию региона
    Armenia-Azerbaijan peace supports positive economic development
    MiniBoss
    MiniBoss

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