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    ЕБРР может помочь Азербайджану в привлечении долгосрочного капитала

    Финансы
    • 06 октября, 2026
    • 13:17
    ЕБРР может помочь Азербайджану в привлечении долгосрочного капитала

    Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может помочь Азербайджану в снижении рисков проектов и привлечении долгосрочного капитала.

    Как передает Report, об этом заявил заместитель директора ЕБРР по Азербайджану Реал Гаджиев на Германо-азербайджанской конференции в Баку.

    По его словам, программа содействия торговле хорошо подходит для краткосрочных потребностей в финансировании, но в случае долгосрочных потребностей главное - убедиться, что сами проекты пригодны для финансирования, то есть привлекательны для банков и надежны с технической, институциональной и инженерной точек зрения.

    Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
    EBRD Azərbaycanda uzunmüddətli kapitalın cəlbinə kömək edə bilər
    EBRD can help attract long-term capital to Azerbaijan
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

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