ЕБРР может помочь Азербайджану в привлечении долгосрочного капитала
Финансы
- 06 октября, 2026
- 13:17
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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может помочь Азербайджану в снижении рисков проектов и привлечении долгосрочного капитала.
Как передает Report, об этом заявил заместитель директора ЕБРР по Азербайджану Реал Гаджиев на Германо-азербайджанской конференции в Баку.
По его словам, программа содействия торговле хорошо подходит для краткосрочных потребностей в финансировании, но в случае долгосрочных потребностей главное - убедиться, что сами проекты пригодны для финансирования, то есть привлекательны для банков и надежны с технической, институциональной и инженерной точек зрения.
EBRD Azərbaycanda uzunmüddətli kapitalın cəlbinə kömək edə bilər
EBRD can help attract long-term capital to Azerbaijan
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