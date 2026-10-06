ЕБРР может помочь Азербайджану в привлечении долгосрочного капитала

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может помочь Азербайджану в снижении рисков проектов и привлечении долгосрочного капитала.

Как передает Report, об этом заявил заместитель директора ЕБРР по Азербайджану Реал Гаджиев на Германо-азербайджанской конференции в Баку.

По его словам, программа содействия торговле хорошо подходит для краткосрочных потребностей в финансировании, но в случае долгосрочных потребностей главное - убедиться, что сами проекты пригодны для финансирования, то есть привлекательны для банков и надежны с технической, институциональной и инженерной точек зрения.