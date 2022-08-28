ЕВРО-2023: Волейболистки сборной Азербайджана одержали третью победу кряду

Женская сборная Азербайджана по волейболу провела очередной матч в рамках отборочного раунда чемпионата Европы 2023 года.

Женская сборная Азербайджана по волейболу провела очередной матч в рамках отборочного раунда чемпионата Европы 2023 года.

Как передает Report, команда в группе D принимала Австрию. Встреча завершилась уверенной победой подопечных Эльдара Юсубова - 3:0 (25:19, 25:19, 25:13).

ЕВРО-2023, отборочный этап

Группа D (женщины)

28 августа

18:00. Азербайджан - Австрия - 3:0 (25:19, 25:19, 25:13)

Судьи: Мерьем Текол Пеленк (Турция), Деян Рогич (Сербия).

После 3 туров у Азербайджана 9 очков. В двух предыдущих играх с Грузией наши девушки победили с одинаковым счетом - 3:0.