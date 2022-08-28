ЕВРО-2023: Волейболистки сборной Азербайджана одержали третью победу кряду

Женская сборная Азербайджана по волейболу провела очередной матч в рамках отборочного раунда чемпионата Европы 2023 года.
Как передает Report, команда в группе D принимала Австрию. Встреча завершилась уверенной победой подопечных Эльдара Юсубова - 3:0 (25:19, 25:19, 25:13).
ЕВРО-2023, отборочный этап
Группа D (женщины)
28 августа
18:00. Азербайджан - Австрия - 3:0 (25:19, 25:19, 25:13)
Судьи: Мерьем Текол Пеленк (Турция), Деян Рогич (Сербия).
После 3 туров у Азербайджана 9 очков. В двух предыдущих играх с Грузией наши девушки победили с одинаковым счетом - 3:0.