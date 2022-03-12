Евро-2023: Названы соперники сборных Азербайджана по волейболу

Стали известны соперники мужской и женской сборных Азербайджана по волейболу на отборочном этапе чемпионата Европы 2023 года.

Стали известны соперники мужской и женской сборных Азербайджана по волейболу на отборочном этапе чемпионата Европы 2023 года.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации волейбола Азербайджана, мужская сборная выступит в группе А, где также расположились сборные Дании и Турции. Участвующие в соревновании 26 команд разделены на семь групп.

Женская сборная команда на отборочном этапе Евро-2023 расположилась в группе D со сборными Словении, Грузии и Австрии. В соревнованиях среди женщин 24 команды разделены на шесть групп. Команды, которые займут первое и второе места в группах, попадут в финал.

Матчи отборочного тура чемпионата пройдут в августе - сентябре.