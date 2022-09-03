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ЕВРО-2023: Азербайджанские волейболистки потерпели первое поражение

ЕВРО-2023: Азербайджанские волейболистки потерпели первое поражение Женская сборная Азербайджана по волейболу провела очередной матч в рамках отборочного раунда чемпионата Европы 2023 года.
Командные
3 сентября 2022 г. 21:10
ЕВРО-2023: Азербайджанские волейболистки потерпели первое поражение

Женская сборная Азербайджана по волейболу провела очередной матч в рамках отборочного раунда чемпионата Европы 2023 года.

Как сообщает Report, в IV туре группы D азербайджанские волейболистки принимали команду Словении.

Игра завершилась победой гостей со счетом 3:1.

В первом сете сильнее оказалась словенская сборная - 25:19. Во втором - наши волейболистки наверстали упущенное - 25:19, но в следующих двух партиях (25:18 и 25:21) гости установили окончательный результат.

Отметим, что после 4-х туров сборная Словении набрала 11 очков и вышла в финальную стадию ЕВРО-2023, которую примут Бельгия, Италия, Эстония и Германия. Вторую строчку в группе занимает сборная Азербайджана с 9 очками, первую тройку замыкает Австрия (4 очка). Грузинская сборная не набрала ни одного очка и находится на последнем месте. Команды, занявшие первые два места в группах, выйдут в финальную стадию ЕВРО-2023.

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Версия на азербайджанском языке AVRO-2023: Azərbaycanın voleybol millisi ilk məğlubiyyətini alıb

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