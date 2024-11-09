Euronews: Азербайджан готовится принять свой первый Кубок мира по ски-альпинизму

Азербайджан в 2025 году готовится принять свой первый Кубок мира по ски-альпинизму, что поспособствует признанию на международном уровне потенциала страны в зимних видах спорта.

Азербайджан в 2025 году готовится принять свой первый Кубок мира по ски-альпинизму, что поспособствует признанию на международном уровне потенциала страны в зимних видах спорта.

Как сообщает Report, об этом говорится в материале Euronews.

Издание отмечает, что предстоящие соревнования станут важным шагом в популяризации зимнего туризма страны.

"На север от столицы Баку, известной сочетанием древней архитектуры и современных небоскребов, простираются заснеженные горные хребты, где находятся курорты Шахдаг, Туфандаг и Агбулаг. Эти горнолыжные зоны играют ключевую роль в развитии зимнего туризма в Азербайджане", - говорится в статье.

Генеральный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид в своем комментарии изданию отметил, что горнолыжные направления становятся все более популярными в Азербайджане. "В стране представлены 8 из 11 основных типов климатических зон, благодаря чему мы предлагаем туристам круглогодичный отдых. У нас есть прекрасные горнолыжные курорты, пешие маршруты, и многое другое, что мы можем предложить любителям природы и активного отдыха", - сказал он.

"Горнолыжный курорт Шахдаг, крупнейший в Азербайджане, расположен на севере страны в окружении Кавказских гор. Курорт предлагает европейский уровень удобств и оснащен 17 подъемниками, снегоуборочными машинами и горнолыжной школой.

11-12 января 2025 года здесь пройдет Кубок мира по ски-альпинизму — знаковое событие для страны, способствующее признанию на международном уровне ее потенциала в зимних видах спорта. Курорт также реализует пилотный проект по устойчивому развитию, акцентируя внимание на сохранении природы и культурного наследия", - отмечается в статье.

Лала Минасазова