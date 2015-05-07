​Еще один азербайджанский велосипедист попал в число призеров "Tour d’Azerbaidjan"

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Сегодня прошел второй этап международного велотура "Tour d’Azerbaïdjan-2015" категории 2.1 Международного союза велосипедистов (UCİ).

Как сообщает Report, на соревнованиях участники 25-ти команд из 24-х стран преодолели расстояние в 187 км.

Велосипедисты проехали путь от Велопарка до Культурного центра имени Гейдара Алиева в центре Исмаиллов.

Победителем велотура стал член команды "Adria Mobil" (Словения) Примош Роглич.

Член азербайджанского клуба "Synergy Baku" Матей Мугерли стал вторым. Третье место занял представитель США Кристофер Хорнер.

Отметим, что участники велотура "Tour d’Azerbaïdjan-2015" набирают также лицензионные очки на Летние олимпийские игры "Рио-2016".