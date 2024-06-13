О нас

Эмин Амруллаев встретился с баскетболистами, получившими путевку на Кубок Европы

Эмин Амруллаев встретился с баскетболистами, получившими путевку на Кубок Европы Президент федерации баскетбола Азербайджана Эмин Амруллаев и члены президиума встретились с национальной командой по баскетболу 3х3 среди мужчин.
Командные
13 июня 2024 г. 17:59
Эмин Амруллаев встретился с баскетболистами, получившими путевку на Кубок Европы

Президент федерации баскетбола Азербайджана Эмин Амруллаев и члены президиума встретились с национальной командой по баскетболу 3х3 среди мужчин.

Как сообщает Report, глава организации поздравил сборную, которая прошла в финальный этап Кубка Европы, и пожелал им успехов в предстоящих соревнованиях.

В конце встречи была сделана памятная фотография с официальными лицами федерации и членами сборной.

Отметим, что сборная заняла первое место в отброчном раунде, который проходил в столице Косово Приштине. Такого же успеха добилась и женская сборная.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоEmin Əmrullayev Avropa Kubokuna vəsiqə qazanan basketbolçularla görüşüb

Экслюзивные новости

Гендиректор АБР: На COP29 Азербайджан станет местом формирования глобального консенсуса
Гендиректор АБР: На COP29 Азербайджан станет местом формирования глобального консенсуса
12 июня 2024 г. 15:48
Гендиректор АБР: Прогресс Азербайджана в ВИЭ даст импульс региональной торговле
Гендиректор АБР: Прогресс Азербайджана в ВИЭ даст импульс региональной торговле
12 июня 2024 г. 10:00
Министр науки и образования рассказал о плане приема в бакалавриат
Министр науки и образования рассказал о плане приема в бакалавриат
10 июня 2024 г. 15:22
Джафар Гулузаде: Готовятся проекты по усовершенствованию таможенной инфраструктуры в Среднем коридоре
Джафар Гулузаде: Готовятся проекты по усовершенствованию таможенной инфраструктуры в Среднем коридоре
7 июня 2024 г. 16:13
Госдеп США: Загрязнение минами территорий Азербайджана мешает экономическому развитию
Госдеп США: Загрязнение минами территорий Азербайджана мешает экономическому развитию
7 июня 2024 г. 14:09
Госдепартамент США: Планируем сотрудничать с Азербайджаном по маршруту Восток-Запад
Госдепартамент США: Планируем сотрудничать с Азербайджаном по маршруту Восток-Запад
7 июня 2024 г. 11:55
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
7 июня 2024 г. 10:50
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики на хорошем уровне
ФотоГендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики на хорошем уровне
7 июня 2024 г. 09:57
Ное Ван Хулст: Опасность климатических изменений гораздо значительней ранее предполагаемых
Ное Ван Хулст: Опасность климатических изменений гораздо значительней ранее предполагаемых
6 июня 2024 г. 13:40
Ацуко Хироше: Азербайджан обладает всеми ресурсами для обеспечения энергоперехода  
Ацуко Хироше: Азербайджан обладает всеми ресурсами для обеспечения энергоперехода  
6 июня 2024 г. 10:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi