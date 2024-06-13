Эмин Амруллаев встретился с баскетболистами, получившими путевку на Кубок Европы

Президент федерации баскетбола Азербайджана Эмин Амруллаев и члены президиума встретились с национальной командой по баскетболу 3х3 среди мужчин.

Президент федерации баскетбола Азербайджана Эмин Амруллаев и члены президиума встретились с национальной командой по баскетболу 3х3 среди мужчин.

Как сообщает Report, глава организации поздравил сборную, которая прошла в финальный этап Кубка Европы, и пожелал им успехов в предстоящих соревнованиях.

В конце встречи была сделана памятная фотография с официальными лицами федерации и членами сборной.

Отметим, что сборная заняла первое место в отброчном раунде, который проходил в столице Косово Приштине. Такого же успеха добилась и женская сборная.