EEVZA: Сборная Азербайджана по волейболу U-20 проиграла в первом матче

Сборная Азербайджана по волейболу (U-20) провела свою первую игру на чемпионате Восточно-европейской зональной Ассоциации волейбола (EEVZA) в литовском городе Шауляй.

Сборная Азербайджана по волейболу (U-20) провела свою первую игру на чемпионате Восточно-европейской зональной Ассоциации волейбола (EEVZA) в литовском городе Шауляй.

Как сообщает Report, команда, главным тренером которой является Шахин Чатман, встретилась со сборной Эстонии.

Матч завершился поражением азербайджанской сборной со счетом 0:3 (10:25, 15:25, 22:25).

В ближайшие дни азербайджанские волейболистки также сыграют со сборными Латвии, Украины и Польши.

Стоит отметить, что соревнования, которые будут проходить до 7 января, являются отборочными к ЕВРО-2024. Согласно регламенту турнира, команда, занявшая первое место, получит путевку в финальный этап континентального первенства.