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EEVZA: Сборная Азербайджана по волейболу проиграла Литве

EEVZA: Сборная Азербайджана по волейболу проиграла Литве Женская сборная Азербайджана по волейболу U-20 вышла на четвертый матч в рамках чемпионата Восточно-Европейской зональной волейбольной ассоциации (EEZA) в литовском Шяуляе.
Командные
6 января 2024 г. 22:24
EEVZA: Сборная Азербайджана по волейболу проиграла Литве

Женская сборная Азербайджана по волейболу U-20 вышла на четвертый матч в рамках чемпионата Восточно-Европейской зональной волейбольной ассоциации (EEZA) в литовском Шяуляе.

Как сообщает Report, подопечные Шахина Чатмы сегодня встретились с командой Литвы.

Встреча завершилась победой соперника со счетом 3:0. В трех предыдущих играх наша команда с аналогичным счетом проиграла Эстонии, Латвии и Украине. Завтра сборная U-20 в своем последнем матче сыграет против Польши.

Отметим, что турнир, который продлится до 7 января, носит квалификационный характер на ЕВРО-2024. Согласно регламенту, команда-чемпион получит право участвовать в финальной стадии континентального первенства.

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Версия на азербайджанском языке EEVZA: Azərbaycanın voleybol millisi Litvaya yenilib

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