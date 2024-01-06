EEVZA: Сборная Азербайджана по волейболу проиграла Литве

Женская сборная Азербайджана по волейболу U-20 вышла на четвертый матч в рамках чемпионата Восточно-Европейской зональной волейбольной ассоциации (EEZA) в литовском Шяуляе.

Женская сборная Азербайджана по волейболу U-20 вышла на четвертый матч в рамках чемпионата Восточно-Европейской зональной волейбольной ассоциации (EEZA) в литовском Шяуляе.

Как сообщает Report, подопечные Шахина Чатмы сегодня встретились с командой Литвы.

Встреча завершилась победой соперника со счетом 3:0. В трех предыдущих играх наша команда с аналогичным счетом проиграла Эстонии, Латвии и Украине. Завтра сборная U-20 в своем последнем матче сыграет против Польши.

Отметим, что турнир, который продлится до 7 января, носит квалификационный характер на ЕВРО-2024. Согласно регламенту, команда-чемпион получит право участвовать в финальной стадии континентального первенства.