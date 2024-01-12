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EEVZA: Мужская сборная Азербайджана U-20 проиграла и во второй игре

EEVZA: Мужская сборная Азербайджана U-20 проиграла и во второй игре Мужская сборная Азербайджана по волейболу U-20 вышла на очередной матч в рамках чемпионата Восточно-Европейской зональной волейбольной ассоциации (EEZA) в Польше.
Командные
12 января 2024 г. 21:47
EEVZA: Мужская сборная Азербайджана U-20 проиграла и во второй игре

Мужская сборная Азербайджана по волейболу U-20 вышла на очередной матч в рамках чемпионата Восточно-Европейской зональной волейбольной ассоциации (EEZA) в Польше.

Как сообщает Report, подопечные Сабухи Алиева встречались со сверстниками из Украины.

Встреча завершилась победой украинской сборной со счетом 0:3 (23:25, 9:25, 17:25).

Напомним, что наша сборная вчера с аналогичным счетом проиграла Эстонии. U-20 также встретится на турнире со сборными Латвии (13 января) и Польши (14 января).

Турнир, который продлится до 14 января, носит квалификационный характер на ЕВРО-2024. Согласно регламенту, команда-чемпион получит право участвовать в финальной стадии континентального первенства.

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Версия на азербайджанском языке EEVZA: Azərbaycanın U-20 millisi ikinci oyunda da məğlub olub

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