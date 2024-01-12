EEVZA: Мужская сборная Азербайджана U-20 проиграла и во второй игре

Мужская сборная Азербайджана по волейболу U-20 вышла на очередной матч в рамках чемпионата Восточно-Европейской зональной волейбольной ассоциации (EEZA) в Польше.

Мужская сборная Азербайджана по волейболу U-20 вышла на очередной матч в рамках чемпионата Восточно-Европейской зональной волейбольной ассоциации (EEZA) в Польше.

Как сообщает Report , подопечные Сабухи Алиева встречались со сверстниками из Украины.

Встреча завершилась победой украинской сборной со счетом 0:3 (23:25, 9:25, 17:25).

Напомним, что наша сборная вчера с аналогичным счетом проиграла Эстонии. U-20 также встретится на турнире со сборными Латвии (13 января) и Польши (14 января).

Турнир, который продлится до 14 января, носит квалификационный характер на ЕВРО-2024. Согласно регламенту, команда-чемпион получит право участвовать в финальной стадии континентального первенства.