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Азербайджанские волейболисты стартовали в чемпионате EEVZA

Азербайджанские волейболисты стартовали в чемпионате EEVZA Стартовал мужской чемпионат Восточно-европейской зональной Ассоциации (EEVZA) по волейболу (U-20) с участием сборной Азербайджана в Гожув-Велькопольски (Польша).
Командные
12 января 2024 г. 01:14
Азербайджанские волейболисты стартовали в чемпионате EEVZA

Стартовал мужской чемпионат Восточно-европейской зональной Ассоциации (EEVZA) по волейболу (U-20) с участием сборной Азербайджана в Гожув-Велькопольски (Польша).

Как передает Report, в первый день турнира подопечные Сабухи Алиева сыграли со сборной Эстонией. Встреча завершилась победой соперника со счетом 3:0 (25:17, 25:11, 25:22).

Далее Азербайджан сыграет с Украиной (12 января), Латвией (13 января) и Польшей (14 января).

По регламенту, победитель чемпионата получит право сыграть в финальной стадии ЕВРО-2024.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın gənc voleybolçuları Polşada keçirilən çempionatda ilk matçına çıxıb

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