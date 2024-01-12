Азербайджанские волейболисты стартовали в чемпионате EEVZA

Стартовал мужской чемпионат Восточно-европейской зональной Ассоциации (EEVZA) по волейболу (U-20) с участием сборной Азербайджана в Гожув-Велькопольски (Польша).

Стартовал мужской чемпионат Восточно-европейской зональной Ассоциации (EEVZA) по волейболу (U-20) с участием сборной Азербайджана в Гожув-Велькопольски (Польша).

Как передает Report, в первый день турнира подопечные Сабухи Алиева сыграли со сборной Эстонией. Встреча завершилась победой соперника со счетом 3:0 (25:17, 25:11, 25:22).

Далее Азербайджан сыграет с Украиной (12 января), Латвией (13 января) и Польшей (14 января).

По регламенту, победитель чемпионата получит право сыграть в финальной стадии ЕВРО-2024.