​Дзюдоисты оказали помощь малоимущим семьям

Члены сборной Азербайджана по дзюдо присоединились к социальной кампании Фонда Гейдара Алиева "Вместе мы сила" ("Biz birlikdə güclüyük").

Как передает Report, члены национальной команды по дзюдо, призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, помогли 100 семьям из президентской премии и призвали всех своих спортивных друзей оказать помощь нуждающимся.

Цель акции заключается в объединении людей, желающих предоставить социальную помощь малообеспеченным семьям во время карантинного режима, и укреплении гражданской солидарности в этом деле.

Капитан сборной, победитель первенств мира и Европы Ниджат Шихализаде и серебряный призер Олимпийских игр в Рио, призер чемпионатов Европы и мира Эльмар Гасымов раздали продовольственную помощь 100 малоимущим семьям.