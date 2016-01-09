Двукратный чемпион НБА продолжит лечение в частной клинике Лос-Анджелеса

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе "Лос-Анджелес Лейкерс" Ламар Одом, госпитализированный три месяца назад, покинул больницу Лос-Анджелеса и продолжит лечение в частной реабилитационной клинике. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель семьи баскетболиста Альвину Алстон.

13 октября врачи скорой помощи забрали 35-летнего игрока из публичного дома в пригороде Лас-Вегаса, где баскетболист проводил вечер. Одом был доставлен в одну из больниц Лас-Вегаса в бессознательном состоянии. Позже он был перевезен в больницу Лос-Анджелеса для дальнейшего лечения.

Несколько дней игрок находился в коме, и сообщалось, что Одому может понадобиться пересадка почки.

По словам Алстон, Одом был перевезен из больницы в начале текущей недели. Семья Одома гордится "чудесным улучшением" его состояния, однако подробности и дополнительные сведения о лечении не разглашаются.

До госпитализации в больницу Лос-Анджелеса баскетболист перенес 12 инсультов, что повлияло на его двигательную функцию. По словам врачей, в настоящий момент улучшаются и функции мозга спортсмена. Ранее он не мог узнать членов своей семьи.