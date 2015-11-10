Дело экс-игрока сборной Азербайджана, избившего тренера во время матча в России, будет рассмотрено 11 ноября - ВИДЕО

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Будет рассмотрен инцидент в связи с избиением судьи экс-игроком азербайджанской национальной сборной по мини-футболу Сарханом Микаиловым, который в составе команды "Вираж" ударил рефери во время выездного матча с "Курганом" в высшей лиге российского чемпионата.

Как сообщает Report, об этом в интервью ТАСС заявил председатель дисциплинарного комитета российского футбольного союза Артур Григорянц.

Армянский функционер добавил, что заседание состоится 11 ноября.

Отметим, что Сархан Микаилов ударил судью после того, как он не назначил штрафной удар в одном из игровых эпизодов. Азербайджанский футболист дважды упал в борьбе за мяч с соперником, но арбитр посчитал, что правила нарушил сам Микаилов. Возмущенный таким решением футболист "Виража" швырнул мяч в лицо судье, за что и получил красную карточку. После удаления Микаилов ударил арбитра кулаком по лицу. Матч завершился победой "Кургана" со счетом 6:1.