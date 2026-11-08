ЧМ-2028: Сборная Азербайджана по футзалу уступила Латвии

Сборная Азербайджана уступила латвийской команде в матче чемпионата мира по футзалу.

Как сообщает Report, встреча во Дворце спорта в Баку завершилась победой соперника со счетом 5:1.

Напомним, что сборная Азербайджана ранее в XII группе проиграла на выезде Чехии со счетом 1:2, в Лянкяране же встреча команд завершилась ничьей (2:2).