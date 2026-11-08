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    ЧМ-2028: Сборная Азербайджана по футзалу уступила Латвии

    Командные
    • 08 ноября, 2026
    • 21:52
    ЧМ-2028: Сборная Азербайджана по футзалу уступила Латвии

    Сборная Азербайджана уступила латвийской команде в матче чемпионата мира по футзалу.

    Как сообщает Report, встреча во Дворце спорта в Баку завершилась победой соперника со счетом 5:1.

    Напомним, что сборная Азербайджана ранее в XII группе проиграла на выезде Чехии со счетом 1:2, в Лянкяране же встреча команд завершилась ничьей (2:2).

    Чемпионат мира по футзалу Сборная Азербайджана по футзалу Латвия
    DÇ-2028: Azərbaycanın futzal millisi Latviyaya uduzub
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