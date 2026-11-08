DÇ-2028: Azərbaycanın futzal millisi Latviyaya uduzub
Komanda
- 08 noyabr, 2026
- 21:40
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Azərbaycanın futzal millisi DÇ-2028-in əsas mərhələsində növbəti oyununa çıxıb.
"Report"un məlumatına görə, yığma Latviya seçməsi ilə üz-üzə gəlib.
Bakı İdman Sarayındakı qarşılaşma rəqibin qələbəsi ilə bitib - 5:1.
Xatırladaq ki, Azərbaycan millisi XII qrupda daha əvvəl səfərdə Çexiyaya uduzub - 1:2. Lənkəranda isə həmin komanda ilə heç-heçə edib - 2:2.
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