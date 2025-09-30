Член сборной Турции: Азербайджан - фаворит соревнований по човгану на III Играх СНГ

Сборная Азербайджана является фаворитом соревнований по човгану на III Играх СНГ.

Как сообщает Report из Шеки, об этом заявил член сборной Турции по човгану Фатих Кёсен после игры с Узбекистаном.

Он положительно отозвался об организации III Игр СНГ:

"Уровень организации в Азербайджане высокий. Мы были в Азербайджане и раньше на различных соревнованиях. Успехи в организации действительно нас радуют. Все прекрасно. Мы очень рады быть здесь".

Спортсмен сказал, что матч с Узбекистаном был трудным:

"Игра была прекрасной и, как всегда, сложной. В Турции човган существует всего 2 года. Мы делаем все, что в наших силах, и надеемся на победу в предстоящих играх".

Ф.Кёсен сказал, что у Азербайджана сильная сборная:

"Човган - очень древняя тюркская игра. Это важная ветвь культурной дипломатии среди тюрков. Она объединяет братьев. В Анатолии, во времена Османской империи этой игры не было. Затем ее начали снова развивать. В Азербайджане же в нее играли всегда. У вас очень сильная сборная и игроки. Фаворитом соревнований по човгану является Азербайджан".

Отметим, что в группе B сборная Узбекистана победила Турцию со счетом 4:0. Соревнования по човгану завершатся 7 октября.