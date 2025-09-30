Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Член сборной Турции: Азербайджан - фаворит соревнований по човгану на III Играх СНГ

    Командные
    • 30 сентября, 2025
    • 13:52
    Сборная Азербайджана является фаворитом соревнований по човгану на III Играх СНГ.

    Как сообщает Report из Шеки, об этом заявил член сборной Турции по човгану Фатих Кёсен после игры с Узбекистаном.

    Он положительно отозвался об организации III Игр СНГ:

    "Уровень организации в Азербайджане высокий. Мы были в Азербайджане и раньше на различных соревнованиях. Успехи в организации действительно нас радуют. Все прекрасно. Мы очень рады быть здесь".

    Спортсмен сказал, что матч с Узбекистаном был трудным:

    "Игра была прекрасной и, как всегда, сложной. В Турции човган существует всего 2 года. Мы делаем все, что в наших силах, и надеемся на победу в предстоящих играх".

    Ф.Кёсен сказал, что у Азербайджана сильная сборная:

    "Човган - очень древняя тюркская игра. Это важная ветвь культурной дипломатии среди тюрков. Она объединяет братьев. В Анатолии, во времена Османской империи этой игры не было. Затем ее начали снова развивать. В Азербайджане же в нее играли всегда. У вас очень сильная сборная и игроки. Фаворитом соревнований по човгану является Азербайджан".

    Отметим, что в группе B сборная Узбекистана победила Турцию со счетом 4:0. Соревнования по човгану завершатся 7 октября.

    Türkiyə yığmasının üzvü: "III MDB Oyunlarında çövkən yarışının favoriti Azərbaycandır"
    Turkish team member: Azerbaijan is the favorite in chovgan competitions at 3rd CIS Games

