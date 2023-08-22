О нас

Член сборной Азербайджана по волейболу: На чемпионате Европы важна каждая игра

Член сборной Азербайджана по волейболу: На чемпионате Европы важна каждая игра На чемпионате Европы важна каждая игра, у всех команд есть шанс выйти в следующий тур.
Командные
22 августа 2023 г. 13:24
Член сборной Азербайджана по волейболу: На чемпионате Европы важна каждая игра

На чемпионате Европы важна каждая игра, у всех команд есть шанс выйти в следующий тур.

Об этом корреспонденту Report сказала член женской сборной Азербайджана по волейболу Елизавета Рубан, говоря о чемпионате Европы в Германии.

Женская сборная Азербайджана сыграла три матча в группе С, одержав победу в игре против сборной Чехии, победив в одном, проиграла два сета Германии. Матч с Турцией был самым неудачным - соперники выиграли все партии. По словам, Е. Рубан команда все еще имеет шансы занять третье место и выйти из группы.

Волейболистка считает, что нужно сосредоточиться на предстоящих матчах, невзирая на поражения: "Следует забыть прошлые игры, нам необходимо думать о предстоящих встречах, поэтому что сейчас самый главный вопрос – настрой на игры с Грецией и Швецией… Это сильные соперники".

Рубан так же выразила признательность болельщикам за поддержку: "Мы чувствуем поддержку болельщиков, читаем, что они пишут. Мы им благодарны".

Сегодня азербайджанская женская сборная по волейболу встретится со сборной командой Греции, а 23 августа ей предстоит игра против сборной Швеции.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan millisinin voleybolçusu: “Avropa çempionatında hər oyun qızıla bərabərdir”

Другие новости из категории

ЧЕ: Азербайджанские волейболистки потерпели очередное поражение
ЧЕ: Азербайджанские волейболистки потерпели очередное поражение
21 августа 2023 г. 01:02
Сборная США установила мировой рекорд в смешанной эстафете 4x400 метров
Сборная США установила мировой рекорд в смешанной эстафете 4x400 метров
20 августа 2023 г. 02:38
Сборная Азербайджана по волейболу потерпела первое поражение на ЧЕ
Сборная Азербайджана по волейболу потерпела первое поражение на ЧЕ
20 августа 2023 г. 00:11
Азербайджанские волейболистки начали ЕВРО с победы
ФотоАзербайджанские волейболистки начали ЕВРО с победы
19 августа 2023 г. 00:12
Представители сборной Турции вошли в число призеров чемпионата мира
ФотоПредставители сборной Турции вошли в число призеров чемпионата мира
18 августа 2023 г. 15:35
Определены очередные призеры проходящего в Баку чемпионата мира по стрельбе
ФотоОпределены очередные призеры проходящего в Баку чемпионата мира по стрельбе
18 августа 2023 г. 13:55
Азербайджанский врач получила назначение на чемпионат Европы
Азербайджанский врач получила назначение на чемпионат Европы
17 августа 2023 г. 12:34
БК Сабах продлил контракт со своим игроком
БК "Сабах" продлил контракт со своим игроком
14 августа 2023 г. 23:09
Азербайджанские  боксеры завоевали 10 медалей на Играх СНГ
Азербайджанские  боксеры завоевали 10 медалей на Играх СНГ
13 августа 2023 г. 10:05
Команда из Азербайджана вышла в 1/8 финала международного турнира по пляжному волейболу
Команда из Азербайджана вышла в 1/8 финала международного турнира по пляжному волейболу
8 августа 2023 г. 23:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi