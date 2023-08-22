Член сборной Азербайджана по волейболу: На чемпионате Европы важна каждая игра

На чемпионате Европы важна каждая игра, у всех команд есть шанс выйти в следующий тур.

На чемпионате Европы важна каждая игра, у всех команд есть шанс выйти в следующий тур.

Об этом корреспонденту Report сказала член женской сборной Азербайджана по волейболу Елизавета Рубан, говоря о чемпионате Европы в Германии.

Женская сборная Азербайджана сыграла три матча в группе С, одержав победу в игре против сборной Чехии, победив в одном, проиграла два сета Германии. Матч с Турцией был самым неудачным - соперники выиграли все партии. По словам, Е. Рубан команда все еще имеет шансы занять третье место и выйти из группы.

Волейболистка считает, что нужно сосредоточиться на предстоящих матчах, невзирая на поражения: "Следует забыть прошлые игры, нам необходимо думать о предстоящих встречах, поэтому что сейчас самый главный вопрос – настрой на игры с Грецией и Швецией… Это сильные соперники".

Рубан так же выразила признательность болельщикам за поддержку: "Мы чувствуем поддержку болельщиков, читаем, что они пишут. Мы им благодарны".

Сегодня азербайджанская женская сборная по волейболу встретится со сборной командой Греции, а 23 августа ей предстоит игра против сборной Швеции.