Четыре команды НБА заинтересованы в Леброне Джеймсе

Четыре команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) связались с агентом 40-летнего звездного форварда и четырехкратного чемпиона лиги Леброна Джеймса из "Лос-Анджелес Лейкерс" Ричем Полом.

Четыре команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) связались с агентом 40-летнего звездного форварда и четырехкратного чемпиона лиги Леброна Джеймса из "Лос-Анджелес Лейкерс" Ричем Полом.

Как сообщает Report, об этом распространил информацию ESPN.

Напомним, что ранее Рич Пол объявил о том, что его подопечный активировал опцию игрока на сезон-2025/2026 на $ 52,6 млн, однако при этом сказал, что Леброн оценивает лучшие варианты для этого этапа карьеры.

Отметим, что Л.Джеймс выступает за "Лос-Анджелес Лейкерс" с 2018 года. Он трижды становился победителем летних Олимпийских игр в составе сборной США.