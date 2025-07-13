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Четыре команды НБА заинтересованы в Леброне Джеймсе

Четыре команды НБА заинтересованы в Леброне Джеймсе Четыре команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) связались с агентом 40-летнего звездного форварда и четырехкратного чемпиона лиги Леброна Джеймса из "Лос-Анджелес Лейкерс" Ричем Полом.
Командные
13 июля 2025 г. 16:52
Четыре команды НБА заинтересованы в Леброне Джеймсе

Четыре команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) связались с агентом 40-летнего звездного форварда и четырехкратного чемпиона лиги Леброна Джеймса из "Лос-Анджелес Лейкерс" Ричем Полом.

Как сообщает Report, об этом распространил информацию ESPN.

Напомним, что ранее Рич Пол объявил о том, что его подопечный активировал опцию игрока на сезон-2025/2026 на $ 52,6 млн, однако при этом сказал, что Леброн оценивает лучшие варианты для этого этапа карьеры.

Отметим, что Л.Джеймс выступает за "Лос-Анджелес Лейкерс" с 2018 года. Он трижды становился победителем летних Олимпийских игр в составе сборной США.

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Версия на азербайджанском языке NBA-da çıxış edən dörd komanda 40 yaşlı Lebron Ceymsi heyətinə qatmaq istəyir

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