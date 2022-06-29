Чемпионат мира: определился соперник сборной Азербайджана по гандболу

Состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда чемпионата мира по гандболу среди женщин, который пройдет в 2023 году.

Состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда чемпионата мира по гандболу среди женщин, который пройдет в 2023 году.

Как сообщает Report, в рамках жеребьевки, прошедшей в столице Австрии, Вене, определился соперник сборной Азербайджана.

На данном этапе чемпионата азербайджанская команда встретится со сборной Португалии.

Первая встреча пройдет 2 или 3 ноября в Баку, ответная - через неделю на выезде.

Отметим, что в рамках первого квалификационного раунда в борьбу вступят 18 команд. Победители 9 пар выйдут в плей-офф чемпионата.