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Сборная Азербайджана стала чемпионом Европы с рекордным результатом

Сборная Азербайджана стала чемпионом Европы с рекордным результатом В Сантьяго-де-Компостеле (Испания) завершилось молодежное ЕВРО по греко-римской борьбе.
Командные
28 июня 2023 г. 23:01
Сборная Азербайджана стала чемпионом Европы с рекордным результатом

В Сантьяго-де-Компостеле (Испания) завершилось молодежное ЕВРО по греко-римской борьбе.

Как передает Report, азербайджанские борцы завоевали 6 (2-2-2) наград, а также 144 очка, заняв первое место в командном зачете. Это рекордный показатель в истории молодежной команды.

В тройку также вошли Грузия (134) и Турция (113).

Напомним, что Эльмир Алиев (55 кг) и Руслан Нуруллаев (72 кг) стали чемпионами, Давуд Мамедов (77 кг) и Мазаим Марданов (130 кг) завоевали серебряные медали, а Фараим Мустафаев (63 кг) и Кянан Абдуллазаде (67 кг) заняли третьи места.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAvropa çempionatı: Azərbaycan millisi rekord xalla qitə çempionu olub

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