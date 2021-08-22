Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана по волейболу проиграла России

Сборная Азербайджана по волейболу провела сегодня свою очередную игру на чемпионате Европы.
Как сообщает Report, команда, главным тренером которой является Вугар Алиев, встретилась со сборной России в третьем туре группы А. Встреча завершилась победой россиян со счетом 3:0.
Сборная проиграла со счетом 16:25 в первом сете, 17:25 во втором и 13:25 в последнем.
Чемпионат Европы
Группа А
19:00. Азербайджан - Россия - 0:3 (16:25, 17:25, 13:25)
В первых двух играх в группе А сборная Азербайджана проиграла сборным Бельгии и Боснии и Герцеговины со счетом 0:3. Сборная, не имеющая очков, на данный момент находится на последнем - 6-м месте.